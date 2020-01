Austrálie vyzvala k evakuaci čtvrt milionu lidí, velebí statečné a nezaplatitelné

Kolem se tísní nejen příbuzní a známí, ale i úplně cizí lidé. Dorazily jich stovky. Přišli vzdát hold nejen Geoffreymu, Harveyho otci, ale všem 200 tisícům dobrovolníků, kteří jako jediní stojí proti ohni. Ve dne v noci, do vyčerpání. Stejně jako v New Yorku po 11. září 2001 i na nejmenším kontinentě jim právem náleží respekt a vděk těch ostatních.

Stewart, povoláním klempíř, považuje dobrovolníky za lepší než profesionály. „Profíci jsou příliš drazí, navíc kromě letních zásahů vyjíždějí do akce jen třikrát čtyřikrát do roka.“

Zaměstnavatelé mají povinnost dobrovolného hasiče v případě potřeby uvolnit z práce. Už několik let jim hrozí pokuta, pokud by propustili zaměstnance, který musel vyrazit k zásahu.

„Vydala jsem se na místo, přímo za těmi chlapci a dívkami. Jsou nezaplatitelní. Přesto sehnat nějaké peníze, to je to nejmenší, co pro ně mohu udělat,“ svěřila se britskému listu The Guardian.