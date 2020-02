Afrika čelí nejhoršímu útoku kobylek za dekády, největší hejno má 60 km

Východní Africe hrozí hlad, protože ji pustoší nejpočetnější hejna kobylek, správně tedy sarančí pustinných (Schistocerca gregaria), za celá desetiletí. To největší ve východní Keni je dlouhé 60 km a široké 40 km. I menší ale spotřebuje denně potraviny, které by stačily pro 35 000 lidí, uvedl list The Guardian. Zničeny byly pásy úrody o rozloze 5000 km čtverečních.