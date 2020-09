Aby se vyvlékl z izolace, vybájil si umírajícího děda

Muž ve věku kolem 30 let přiletěl v pátek na letiště v Sydney. Ihned po příjezdu ho odvezli do povinné karantény v hotelu.

Propustili ho v sobotu ráno poté, co předložil dokument potvrzující, že přijel do Nového Jižního Walesu navštívit umírajícího dědečka. „Po přezkoumání policie dospěla k závěru, že to byl padělek,“ upozorňuje policejní prohlášení. Další vyšetřování ukázalo, že mužův dědeček není v nemocnici.