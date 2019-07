Novinky

Minulý týden severokorejská státní tisková agentura KCNA zveřejnila fotografii Kim Čong-una, který si šel prohlédnout novou ponorku. Právě on měl oznámit, že bude co nevidět zařazena do služby.

Severokorejský předseda Kim Čong-un na návštěvě továrny na výrobu ponorek

FOTO: KCNA, Reuters

Jihokorejské ministerstvo tvrdí, že neostré části jsou trubicemi pro vypouštění balistických raket. Ponorka má být také větší než stávající třídy Kore o výtlaku 2500 tun. „Severní Korea nespecifikovala, jestli je její nová ponorka o výtlaku 3000 tun, ale země naznačovala, že by mohla být blízko vyrobení takovéto ponorky,“ uvedl poslanec I Kje-hun.

Podle analýzy fotografií je patrné, že nová ponorka má některé podobné konstrukční prvky jako třída čínských dieselelektrických ponorek 033, což je čínská kopie sovětské třídy 633 (v kódu NATO Romeo) z padesátých let, která se v ČLR vyráběla do poloviny osmdesátých let. KLDR jich měla ve výzbroji asi dvacet. Ponorka Kore spuštěná na vodu v roce 2014 vycházela z třídy 033, uvedl americký expert Joseph H. Dempsey pro server Washington Examiner.

What we long expected was follow on design to the 🇰🇵Gorae ballistic missile submarine (SSB) (left) launched in 2014 what we saw may have been a converted 50's era 🇷🇺Romeo / 🇨🇳Type-033 attack submarine (SSK) (right) pic.twitter.com/nAPy6XCoNi — Joseph Dempsey (@JosephHDempsey) 23. července 2019

V letech 2015 a 2016 vypálila KLDR několik balistických střel z ponorek, aby ukázala, že její armáda má tuto schopnost.

Střela vypuštěná v srpnu 2016 ulétla 500 km.