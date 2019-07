Novinky

Páteční útok na hotel zahájil sebevražedný atentátník, jenž se odpálil v autě u brány silně opevněného ubytovacího zařízení. Do areálu tak mohli proniknout čtyři útočníci z hnutí Aš-Šabáb, kteří pozabíjeli část hostů, než je po 12 hodinách bojů zlikvidovali příslušníci bezpečnostních sil. „Mnoho lidí se podařilo zachránit, čtyři útočníci byli zastřeleni," sdělil policejní major Mohamed Abdi. Podle policie zahynulo 26 lidí a zraněných bylo 56 osob. Původně se uvádělo deset obětí. [celá zpráva]

Kromě Nalayehové, která zemřela po převozu do nemocnice, jsou mezi oběťmi mimo jiné tři Keňané, tři Tanzánci, dva Američané a jeden Brit. Zahynul i další novinář Muhammad Sahal Umar, který pracoval pro somálskou stanici SBC v Puntlandu. Zastřelili ho, když fotografoval útok. Zabit byl i manžel Nalayehové, obchodník a bývalý regionální ministr Farid Džamá Sulajman.

Hotel Asasey v somálském přístavu Kismayo po útoku

FOTO: ČTK/AP

Nayalehová se narodila v roce 1976 v Somálsku, ale když jí bylo šest let, odstěhovala se její rodina, která měla 12 dětí, do Kanady. Odchod do exilu ale byl tvrdou ranou, přiznala letos v rozhovoru pro African Woman In Media: „Moji rodiče v nové zemi přežili, všechno se naučili, ale můj otec, který byl vysoce postaveným guvernérem v Somálsku, jenž jezdil v mercedesu, najednou pracoval na parkovišti a staral se o svých 12 dětí. Moji rodiče měli trauma z toho, že museli začít celý život od nuly.“

Nalayehová sama se snažila ukázat pozitivní stránky života v Somálsku zmítaném boji a hladomorem. Jako poslední pořídila fotografie mladých rybářů na ostrově Ilisi, který leží nedaleko Kisamaya.

Thread: I’ve developed a passion for photography. Starting to take photos daily to share with my twitter fam🤗

Spent the day on the island of Ilisi near #Kismayo with the local young men who bring fish to our city. Incredible to witness their joy & love for fishing. #Somalia pic.twitter.com/4H1oowmUaJ — Hodan Nalayeh (@HodanTV) 11. července 2019

Loni v listopadu se v Nairobi podruhé vdala a se svým novým mužem, bývalým somálským ministrem, otěhotněla. V době útoku byla ve vysokém stupni těhotenství, uvedla stanice CNN.

Congratulations to my friend @HodanTV and former minister and business man Mr Farid Jama’s wedding in Nairobi this week. May Allah swc give you baraka in your marriage. Ameen pic.twitter.com/C9Ew0RM9Vw — Dr Sadiyo Siad (@DrSadiyoSiad) 21. listopadu 2018

S manželem odjela do Kismaya, kde pokračovala ve své práci. Sama věděla, že je to nebezpečné. V rozhovoru se stanicí CBC v roce 2016 řekla: „Každý, kdo následuje svou touhu pomoci vybudovat Somálsko, ví, že je tam vždycky riziko smrti.“

Její práci ocenila editorka jiného somálského internetového kanálu Citizen TV Džamila Muhammadová, která s Nalayehovou hovořila letos v Keni. „Hodan ukázala předtím jen málo známou a vídanou stránku Somálska. Ukázala nám, že navzdory tomu, čím Somálsko prochází, mají jeho lidé pořád naději a udržují si ducha. A budou dělat to nejlepší v situaci, která je mimo jejich kontrolu,“ uvedla Muhammadová.

Útočníci pronikli do hotelu v Kismayu, když sebevraždený atentátník odpálil nálož v autě.

FOTO: ČTK/AP

Protože i ona zažila podobný útok, z něhož vyvázla bez zranění, dodala. „Jet do Somálska je vždycky nebezpečné, vždycky, protože nikdy nevíte, co se stane.“