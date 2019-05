Novinky

„Zničili dohodu. To nemohou dělat. Takže zaplatí,“ říkal Trump svým příznivcům na mítinku v Panama City Beach na Floridě. Dodal, že pokud se obě strany nedomluví, nebude „nic špatného na tom si vzít dalších 100 miliard dolarů ročně“. Tím myslel příjem z nových cel.

Po jeho prohlášení ve čtvrtek ráno klesl hongkongský burzovní index Hang Seng o 1,2 procenta a Shanghai Composite o 0,8 procenta.

Ještě minulý týden se zdálo, že se USA a Čína dohodnou a hrozba obchodní války bude zažehnána. V neděli ale Donald Trump uvedl na Twitteru, že by mohl uvalit další clo na čínské zboží ve výši 200 miliard dolarů. [celá zpráva]

Excellent decision by @realDonaldTrump! No other president has had the guts to take on the China challenge. #AmericaNowandForever https://t.co/0zdcuWH7sy — Laura Ingraham (@IngrahamAngle) 5. května 2019

Hájil, že musí zakročit, protože po mnoho let je americký obchodní deficit mezi 600 a 800 miliardami dolarů a obchod s Čínou se na tom podílí 500 miliardami dolarů.

The United States has been losing, for many years, 600 to 800 Billion Dollars a year on Trade. With China we lose 500 Billion Dollars. Sorry, we’re not going to be doing that anymore! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 6. května 2019

Následně americký obchodní zmocněnec Robert Lighthizer řekl, že Čína ustoupila od závazků, s nimiž přišla v rozhovorech. Dodal však, že dohoda je stále možná.

Trump uvedl, že Čína od závazků ustupuje, protože doufá, že příště nebude zvolen do Bílého domu a Peking bude vyjednávat s Joe Bidenem nebo jiným slabým demokratem.