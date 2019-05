Novinky, ČTK

Důvodem je neúroda způsobená dlouhodobými suchy. Loni navíc po suchu přišly povodně, které zničily zbytek úrody, takže se podařilo sklidit jen 4 951 milionu tun obilnin, což je nejméně za deset let la meziročně to představuje devítiprocentní pokles. Jde o deset procent méně, než byl průměr sklizně za posledních deset let.

Podle tvůrců Globálního indexu hladu je situace v zemi vážná a 10,3 milionu lidí, tedy 41 procent populace, je podvyživených.

Důvodem je malé množství zemědělské půdy v hornaté zemi, plodiny se dají pěstovat jen na 17 procentech rozlohy. Zemi také sužují přírodní katastrofy, sucha se střídají se povodněmi. V roce 2014 čelila země 18měsíčnímu suchu. Už v roce 2017 vláda vyhlásila stav nouze kvůli suchu na jihu země, která je klíčová pro sklizeň.

Sklizeň obilnin v KLDR

FOTO: David Ryneš, Novinky

Nyní je půda tak vyschlá, že to ohrožuje nejen první úrodu, ale i hlavní sklizeň v srpnu, varoval na počátku května Mezinárodní výbor červeného kříž. Pravděpodobné je proto další snižování potravinových přídělů.

„Toto nové hodnocení potravinové bezpečnosti v Korejské lidově demokratické republice (KLDR) zjistilo, že po nejhorších sklizních za deset let, způsobených obdobími sucha, vlnami veder a záplavami, trpí silnou potravinovou nejistotou 10,1 milionu lidí, což znamená, že nemají dostatek potravin do příští sklizně,” řekl mluvčí WFP Herve Verhoosel. Podle něj po poslední sklizni chybí zemi 1,39 milionu tun obilnin.

Už v dubnu vyzval předseda WPF David Beasley Bílý dům a západní země, aby upřednostnily životy severokorejských dětí před politikou a poskytly zemi pomoc, byť selhal vietnamský summit Donalda Trumpa a Kim Čong-una, protože KLDR požadovala výraznější uvolnění sankcí, než jaké bylo akceptovatelné pro USA.

Ještě před mítinkem přitom KLDR uváděla, že bude potřebovat potravinovou pomoc kvůli suchu. [celá zpráva]

„Rusko odpovědělo a poslalo 50 000 tun pšenice a něco dělá i Čína,“ řekl Beasley s tím, že to nestačí a je potřeba, aby se všichni spojili. „Byly obavy, aby se nepomáhalo režimu, ale v tomto případě - nenechme trpět nevinné děti kvůli politice.“