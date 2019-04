Novinky

Velitel 2. brigády Afghánské národní armády v Badgisu Mohammad Ibrahim Fazli potvrdil, že vojáci ustoupili: „Zkoušeli jsme ochránit nevinné lidi. Abychom se vyhnuli obětem a škodám na majetku, takticky jsme se stáhli.“ Lidem to však nepomohlo, tisíce jich musely do střední části provincie nebo do sousední provincie Herát.

Velitel současně vyvrátil slova úřadujícího ministra vnitra Masúda Andarabiho, že po rozsáhlých leteckých a pozemních operacích se „situace v Badgisu vrací k normálu“. Mluvčí ministerstva obrany Kais Mangal uvedl, že v bojích bylo zabito nejméně sto tálibů a dalších 35 jich bylo zraněno. Nálety a posily sice zabránily v dobytí základny, na kterou od čtvrtka útočí asi dvě tisícovky tálibů, a Tálibán musel poodstoupit, ale obklíčení se prolomit nepodařilo. [celá zpráva]

Podle některých zdrojů se dokonce 250 vojáků vzdalo Tálibánu, protože jim na obklíčené základně docházela munice i menáž.

Obyvatelé okresu Bala Murghab stejně jako bývalý poslanec Kazi Abdul Rahim uvedli, že situace v oblasti je nadále nestabilní.

Exposlanec vysvětlil, proč se v Baghisu nedaří vzdorovat Tálibánu, který už v březnu na dva týdny obklíčil vojenskou základnu. Podle něj jsou ve vedení provincie i bezpečnostních složek zkorumpované a neschopné osoby i pašeráci a zloději.