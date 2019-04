Zřícené letadlo EgyptAir nemělo vůbec vzlétnout, tvrdí experti

Letadlo společnosti EgyptAir, které spadlo v květnu roku 2016 na trase z Paříže do Káhiry do Středozemního moře, neprošlo náležitou údržbou a nemělo vůbec vzlétnout. Uvádí to expertní zpráva, již si zadalo francouzské ministerstvo spravedlnosti. O život tehdy přišlo 66 lidí.