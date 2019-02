Novinky

U stolu, kde oba večeřeli, Trump odpověděl krátce na několik otázek novinářů. Jeden se zeptal, jestli se vrátil ke svému slibu trvat na denuklearizaci Korejského poloostrova. „Ne,“ odpověděl Trump krátce. Poté padl dotaz, zda plánuje oznámit konec korejské války. Na to prezident odpověděl: „Uvidíme.“

Pracovní večeře amerického prezidenta Donalda Trumpa a severokorejského vůdce Kim Čong-una v Hanoji.

FOTO: 210056+0900, ČTK/AP

Trump před summitem přitom opakovaně mluvil o denuklearizaci a sliboval Koreji skvělou budoucnost a rychlý rozvoj, když se denuklearizuje.

Po minulém summitu v Singapuru byl vnímán severokorejský závazek jaderného odzbrojení jako vágní a spekulovalo se, že by se v Hanoji mohlo upřesnit, co bude přesně znamenat.

Že příliš velký tlak v tomto směru nebude mít efekt, Spojené státy pochopily, protože ještě před summitem ministr zahraničí Mike Pompeo naznačil, že sankce uvalené na KLDR by se mohly uvolnit i před úplnou denuklearizací.

Jednání amerického prezidenta Donalda Trumpa a severokorejského vůdce Kim Čong-una v Hanoji.

FOTO: Leah Millis, Reuters

Americký expert na KLDR Will Ripley, který Severní Koreu navštívil devatenáctkrát, řekl CNN, že považuje za nepravděpodobné, že by se Pchjongjang zcela zbavil jaderného arzenálu. „Nebude chtít zahodit desetiletí výzkumu, takže je naivní si myslet, že se ho Severokorejci vzdají výměnou za ekonomické příležitosti,“ uvedl Ripley. Podle něj se chce Kim ukázat v jiném světle jako přijatelný pro svět, který by se však měl smířit s tím, že má jaderný arzenál.

KLDR opakovaně uváděla, že jen jaderné zbraně jí dokázaly zajistit samostatnost a pouze kvůli nim se nestala terčem intervence.

Konec korejské války?



Opakovaně se spekulovalo i o možnosti, že by se v Hanoji mohl oznámit konec korejské války, protože boje ukončila v létě 1953 pouze dohoda o příměří.

Jihokorejci sledují v Soulu setkání amerického prezidenta Donalda Trumpa a severokorejského vůdce Kim Čong-una v televizi.

FOTO: Kim Hong-ji, Reuters

Válka sice začala jako vnitrokorejská, když severokorejské jednotky zaútočily na jih, ale Soulu přišly na pomoc síly OSN, kterým velely Spojené státy. Dohodu o příměří podepsal za Velení sil OSN americký generál William Harrison a za Korejskou lidovou armádu a čínské lidové dobrovolníky severokorejský generál Nam Ir. Jižní Korea ji odmítla podepsat, ale už dala najevo, že by stála o ukončení války.

Trump nejprve jednal s Kimem půl hodiny mezi čtyřma očima, pak následovala večeře, kde strávil hodinu a 42 minut. [celá zpráva]