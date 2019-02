Trump letěl do Vietnamu na palubě speciálu Air Force One. Mluvčí Bílého domu Sarah Sandersová podle stanice CNBC cestou oznámila, že se oba státníci setkají ve středu večer, nejprve mezi čtyřma očima a pak na společné večeři, kde každý bude mít dva hosty a tlumočníky. Další schůzka obou vůdců se má uskutečnit ve čtvrtek.

Druhé setkání Kima a Trumpa se koná osm měsíců po průlomovém summitu Singapuru, kde se Kim Čong-un zavázal k jadernému odzbrojení, ale výrok byl velmi vágní.

KLDR od té doby nepodnikla žádný jaderný ani raketový test a zlikvidovala část jaderné střelnice Pchunggje-ri i některá zařízení na kosmodromu Sohe. [celá zpráva]

Zatím není jasné, co schůzka přinese, i když Trump na Twitteru uvedl, že po úplné denuklearizaci se rychle stane KLDR ekonomickou mocností, zatímco bez ní se nic nezmění. „Předsedo Kime, učiňte moudré rozhodnutí,“ apeloval na něj.

Meeting for breakfast with our Nation’s Governors - then off to Vietnam for a very important Summit with Kim Jong Un. With complete Denuclearization, North Korea will rapidly become an Economic Powerhouse. Without it, just more of the same. Chairman Kim will make a wise decision!