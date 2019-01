Novinky

„Obavy jsou na místě, zejména když afghánská vláda nebyla u jednacího stolu. Je to samozřejmě klíčová podmínka Tálibánu, ale delegitimizuje vládu. Tálibán vládu neuznal. Nechce s ní jednat, takže si myslím, přes všechny garance, o nichž si myslíme, že jsme je dostali, bude výsledek bohužel odlišný. Jestliže se stáhneme během 18 měsíců, jak o tom jednáme, prostě uvidíte, jak Tálibán postupuje a přebírá zemi,“ řekl Crocker.

Uvedl i důkazy pro své názory: „Jak jsme viděli v posledním více než roce, Tálibán získává území. Ovládá ho čím dál víc a vláda čím dál méně. Nemyslete si, že by toho nyní nechali a řekli - OK, budeme respektovat stav a hledat právní řešení: Tak to se nestane.“

Tím, že vládu Tálibán převezme, si je jist: „Nastane to dříve nebo později.“ Uvedl i to, co je základem jednání: „Nejednejte z pozice slabého“. A Tálibán se tím podle Crockera řídí. Upozornil, že Spojené státy si svou pozici ztížily: „Prezident dal veřejně jasně najevo, že chce odejít.“ Obává se, že Spojené státy se při jednáních nezaměřují na dlouhodobější dopad odchodu.

Afghánská armáda není efektivní



Upozornil i na to, že afghánská armáda navzdory velkým investicím stále není efektivní: „Armády se těžko vytvářejí. Afghánci vědí, jak bojovat, ale dnešní armády jsou pro ně docela nová věc.“ A upozornil i na další nedostatky, které s tím souvisí: „Jakou mají doktrínu? Jak se rozhoduje na velitelské úrovni?“ Úplně afghánskou armádu však nezatratil. „Je také důležité podotknout, že navzdory hrozivým ztrátám, které utrpěla, pořád pokračuje v boji.“ Připomněl přitom, že afghánská armáda byla schopna bojovat i tři roky po odchodu sovětských poradců v únoru 1989 a zhroutila se, až když nedostávala peníze.

Američtí vojáci na hlídce s afghánskými kolegy

FOTO: Omar Sobhani, Reuters

Afghánská armáda se přitom neobejde bez letecké podpory. Právě zásah vzdušných sil pomáhá odvracet útoky tálibů. Jak ale napsal list The New York Times, afgánské letectvo je však slabé i jedenáct let poté, co je Spojené státy začaly budovat a vydaly na ně osm miliard dolarů (178 miliard Kč).

Letectvo není soběstačné



V současnosti letouny koalice vedené Američany provádějí zhruba pětkrát více útoků než afghánské letectvo - přes 6500 jen za loňský rok. Když povstalci zaútočí na afghánské základny v odlehlých regionech, obvykle je zahánějí zpět americká letadla, uvedla ČTK.

Podle brigádního generála Amerických vzdušných sil (USAF) Johna Michela nelze očekávat soběstačnost afghánského letectva z více než 60 či 65 procent. Jiní představitelé letectva si raději vůbec netroufnou odhadnout, kdy budou Afghánci schopni obejít se bez americké letecké podpory.

„Afghánské letectvo, byť se stále zlepšuje, se v žádném případě nezbavilo potřeby americké přítomnosti. To je trochu demotivující,” řekl bezpečnostní analytik Anthony Cordesman. „Neexistuje plán, jak vytvořit afghánské letectvo, které by nepotřebovalo americkou účast.” To komplikuje jednání o míru a zvyšuje obavy, že Tálibán se po stažení amerických sil opět zmocní Afghánistánu.