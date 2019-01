Novinky, ČTK

Tálibán oznámil jen, že důležitou součástí dohody je příměří. Zatím však nebyl potvrzen časový plán. Podle serveru US News Tálibán během jednání slíbil, že nedovolí, aby na území Afghánistánu působila teroristická uskupení, jako je Al-Káida.

Round of U.S.-Taliban talks ends with progress on draft peace deal: Taliban officials https://t.co/wTiebmwCsi pic.twitter.com/KnHSsHnACA — Reuters Top News (@Reuters) 26. ledna 2019

Jednání v Kataru trvala šest dnů, což je delší doba, než byla plánována. V pátek hnutí oznámilo, že novým vyjednavačem byl jmenován mulla Abdul Ghání Baradar, který Tálibán spoluzakládal.

#BREAKING: US envoy hails 'significant progress' in Taliban talks pic.twitter.com/5xPQUZNVnq — AFP news agency (@AFP) 26. ledna 2019

Zvláštní vyslancem USA pro mír Zalmay Khalilzad, který byl kdysi americkým velvyslancem v Afghánistánu, nyní míří do Kábulu, aby informoval o výsledcích prezidenta Ašrafa Ghaního. Zatím není jasné, jaký postoj afghánská vláda zaujme. Tálibán s ní odmítl jednat, protože ji označil za loutku v rukou Američanů. Jednání tálibů s představiteli Afghánistánu začnou, jakmile bude příměří zavedeno, oznámilo hnutí.

Cílem jednání je ukončit nejdelší válku, kterou vedou Spojené státy. Od americké invaze do Afghánistánu po atentátech Al-Káidy na New York a Washington z 11. září 2001 už uplynulo 17 let.

Tálibán v současné době působí na polovině země, přičemž některé oblasti zcela ovládá. Pokračuje v útocích na afghánské vládní síly i zahraniční vojáky. Pondělní útok v provincii Vardak si vyžádal životy 120 lidí. Při odvetných náletech zahynulo 29 osob.

Tálibán je sice militantní radikální hnutí, nikdy ale nemělo jiný zájem, než vládnout v Afghánistánu a neplánovalo útoky na USA nebo západní země.