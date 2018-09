Policii se zatím nepodařilo zjistit, kdo za sabotáží může stát a jaký je jeho motiv. V některých případech se může podle policie jednat o činy lidí, kteří původního pachatele napodobují. To předpokládají policisté například u jehel schovaných v banánu a jablku.

V případě jahod je situace odlišná. Jen ve státě Nový Jižní Wales bylo zaznamenáno více než 20 případů jahod s jehlou.

Australia strawberry scare grows as hidden sewing needles found in fruit across all six of the country's stateshttps://t.co/OVNqUztXbR pic.twitter.com/Zqg1TiMmQZ