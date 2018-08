„Prezident (Trump) považuje svůj vztah s Kim Čong-unem za velmi dobrý a vřelý, a proto není důvod nyní utrácet vysoké částky za společné manévry USA a Jižní Koreje,” stálo v prohlášení Bílého domu, které je v rozporu s tvrzením ministra obrany.

„V tuto chvíli nemáme v plánu rušit žádná další cvičení,” řekl v úterý Mattis a dodal, že zatím nebylo rozhodnuto o velkých cvičeních v příštím roce. „Přikročili jsme k přerušení některých největších cvičení jako důkaz dobré vůle vyplývající ze singapurského summitu,” vysvětlil důvod zrušení velkých manévrů Mattis s poukazem na červnovou schůzku amerického prezidenta se severokorejským vůdcem. [celá zpráva]

Trump pohrozil že se manévry obnovit mohou, ale zatím to neplánuje. „Prezident může nicméně společné vojenské cvičení (USA) s Jižní Koreou a Japonskem, okamžitě zahájit, pokud bude chtít. Učiní-li tak, bude mnohem rozsáhlejší než všechny předchozí manévry,” tlumočil Bílý dům vzkaz prezidenta.

Americký prezident je navíc přesvědčen, že Čína na Severní Koreu vyvíjí „ohromný tlak”. Současně ale podle Trumpa Peking Pchjongjangu poskytuje „značnou podporu, například palivo, hnojiva a další komodity”, uvedl Bílý dům v prohlášení, které Trump zaslal prostřednictvím Twitteru.

