„Předseda Kim se zavázal k denuklearizaci,“ řekl Pompeo. „Svět požaduje v rezolucích Rady bezpečnosti, aby to udělali. To, jak dál jednají, s tím není v souladu, porušují jednu nebo obě rezoluce Rady bezpečnosti OSN,“ dodal.

Pompeo Pchjongjangu současně pohrozil: „Pořád máme způsoby, jako dosáhnout konečného výsledku, který chceme.“

Loni si USA a KLDR navzájem hrozily útoky, přičemž Pchjongjang upozorňoval, že může využít i jaderný arzenál.

Americký prezident Donald Trump a severokorejský vůdce Kim Čong-un si podali ruce po podepsání společného prohlášení.

V pondělí vysoký americký představitel řekl, že americké špionážní družice zjistily obnovenou aktivitu v továrně, která vyrobila první severokorejskou mezikontinentální balistickou raketu schopnou zasáhnout celé území USA. V úterý list The Washington Post s odvoláním na své zdroje napsal, že KLDR vyrábí jednu nebo dvě takové rakety.

Už dříve se objevily zprávy, že Severní Korea v utajených továrnách dále obohacuje uran, který se může použít v jaderných zbraních.

Ruská banka na sankčním seznamu

Spojené státy v pátek rozšířily sankční seznam namířený proti aktivitám Severní Koreje o čtyři jména, mezi nimiž je také banka Agrosojuz se sídlem v Rusku. Prohlášení amerického ministerstva financí banku viní z vědomého usnadnění „důležité transakce” realizované severokorejským bankéřem, který již byl postižen kvůli vazbám na severokorejský jaderný program.

USA uvalily sankce také na spolupracovníka zmíněného bankéře žijícího v Moskvě a na jednu severokorejskou a jednu čínskou společnost, informovala agentura Reuters. Čínský subjekt je podle americké vlády napojen na Banku zahraničního obchodu KLDR.

Nová severokorejská mezikontinentální balistická raketa Hwasong-15

„Spojené státy budou nadále uplatňovat sankce USA a OSN ve snaze zastavit přísun nelegálních zisků do Severní Koreje,” uvedl ministr financí Steve Mnuchin.

Po červnovém setkání se severokorejským vůdcem Kim Čong-unem prohlásil americký prezident Donald Trump, že postupné uvolňování amerických sankcí proti KLDR bude možné až poté, co Pchjongjang zahájí nezvratný proces jaderného odzbrojení. Šéf americké diplomacie Mike Pompeo následně při návštěvě Japonska uvedl, že sankce zůstanou v platnosti až do „úplné a zcela ověřitelné” denuklearizace, což zopakoval Mnuchin.

Z praktik, které jsou nejspíše v rozporu se sankčním režimem OSN, v pátečním článku obvinil Rusko americký deník The Wall Street Journal. Ruské úřady podle něj vydávají nová pracovní povolení tisícům Severokorejců, přestože Rada bezpečnosti loni v září zaměstnávání občanů KLDR zakázala. Ruský velvyslanec v Pchjongjangu obvinění odmítl s tím, že Rusko žádné nové pracovníky z KLDR nepřijímá jen prodlužuje platnost stávajících pracovních povolení, což se smí.