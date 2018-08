„Ind, Malajec a Makedonec byli uneseni a zabiti. Našli jsme jejich těla,“ řekl mluvčí kábulského policejního šéfa Hašmat Stanikzai.

Vyšetřovatelé řekli BBC, že 64letého Malajce, 39letého Inda a 37letého Makedonce unesli z jejich Toyoty Corolla, kterou jeli na letiště. „Byli zastřeleni a jejich těla se našla ve voze,“ dodal tajemník ministra vnitra Nustrat Rahimi.

Auto se ovšem nenašlo u letiště, nýbrž v okresu Musaši 25 kilometrů jižně od hlavního afghánského města.

