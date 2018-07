Tálibán poprvé jednal s Washingtonem

Afghánské povstalecké hnutí Tálibán v rámci předběžné diskuse o plánech na možné mírové rozhovory vedlo už první přímé jednání se zástupci Spojených států. V sobotu to sdělil list The New York Times (NYT) s odvoláním na nejmenovaného vysoce postaveného činitele Tálibánu.