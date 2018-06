Novinky

Když Trump po schůzce čelil výtkám, že v Singapuru ničeho nedosáhl, oznámil, že Severní Korea už začala vracet těla amerických obětí z dob korejské války a také že už zničila jedno z míst, kde se testovaly raketové motory. Místo ale nespecifikoval.

Nejmenovaný americký představitel potvrdil spekulaci listu Čoson ilbo, že se jedná o kosmodrom Sohe. Zopakoval slib KLDR: „Předseda Kim slíbil, že Severní Korea brzo zlikviduje testovací stolici pro raketové motory.“

Kim na summitu řekl, že k likvidaci dojde „brzy”; časový údaj ale neupřesnil. Pchjongjang Kimův závazek veřejně nepotvrdil.

Podle agentury Reuters se vedle návratu ostatků vojáků jedná o nejkonkrétnější opatření ze strany Severní Koreje, které ze summitu vzešlo.

At Sohae Satellite Launching Station, no apparent activity related to dismantlement observed on June 12 imagery from @planetlabs. Quick update here: https://t.co/gLdYJbtTCn — 38 North (@38NorthNK) 21. června 2018

Server 38North spravovaný experty na Koreu z univerzity Johnse Hopkinse dva dny po summitu zveřejnil satelitní snímky z kosmodromu s komentářem Josepha S. Bermudeze, ve kterém zdůraznil, že záběry zatím likvidaci nepotvrzují.

Ve čtvrtek si však Trump opět přisadil a uvedl, že Severokorejci zničili hned čtyři místa, kde testovali své zbraně: „Přestali vypalovat rakety včetně balistických. Zničili místo, kde testovali motory. Odpálili je. Už odpálili i jedno ze svých největších testovacích míst. Už jsou to dokonce čtyři velká testovací místa. A největší věcí je, že bude úplná denuklearizace, která už začala.”

Agentura Jonhap, která o jeho vyjádření informovala, podotkla, že není jasné, jaká místa má Trump na mysli. Zatím je potvrzena jen likvidace jaderné střelnice Pchnuggje-ri, kde byly zničeny tři ze čtyř tunelů.



Pozůstatky vojáků se teprve vrátí



Trump je ovšem ve svých projevech nepřesný. Minulý pátek prohlásil, že Severní Korea už začala vracet pozůstatky amerických vojáků, v středu ale nejmenovaný americký představitel upřesnil pro agenturu AFP, že by Severní Korea měla ostatky vrátit brzy: „Přípravy na přijetí pozůstatků pokračují. Předání by se mohlo uskutečnit v příštích několika dnech.” [celá zpráva]

Pentagon v pondělí uvedl, že Severní Korea sice za posledních deset let žádné pozůstatky nevrátila, ale že nějaké další shromáždila: „Při několika příležitostech v minulosti představitelé Severní Koreje uvedli, že mají až 200 souborů pozůstatků (amerických vojáků), které byly nalezeny v průběhu uplynulých let.

Z kosmodromu se vynášely družice



Kosmodrom Sohe, který byl postaven v roce 2008, je známý díky tomu, že z něj v prosinci 2012 vynesla raketa Unha-3 první severokorejskou družici. [celá zpráva]

Další satelit byl odtamtud vypuštěn v únoru 2016. [celá zpráva]

Kosmodrom však hlavně hrál roli při vývoji severokorejských raket, KLDR na něm testovala motory Pektusan použité k pohonu mezikontinentální balistické rakety Hwasong15. [celá zpráva]

Expertka Jenny Townová serveru 38North sdělila, že rozhodnutí zřejmě znamená i konec severokorejského kosmického programu, který byl považován za zástěrku pro vývoj a testy raket: „Jestliže KLDR zlikviduje základnu Sohe, dá tím najevo ochotu ukončit raketové testy a vypouštění satelitů, což je bod, kvůli kterému zkrachovala jednání v minulosti. Je to významný nový posun.“

I když má KLDR další raketové základny, uzavření a likvidace této by byla významným krokem vpřed, ačkoli to neznamená, že by KLDR pak nebyla schopna vypouštět mezikontinentální balistické rakety. „Raketové testy se nedělaly jen v Tončang-ri (kde je kosmodrom Sohe), takže to neznamená nutně, že by byly ochromeny všechny mezikontinentální balistické rakety. Ale tato je nejznámější a pokud se uzavře, má to symbolický význam,“ uvedla Mun Hong-sik z jihokorejského Institutu pro národní bezpečnostní strategii.

Start severokorejské kosmické rakety

FOTO: Reuters

Letos v dubnu Kim Čong-un oznámil zmrazení severokorejských jaderných a raketových zkoušek a v květnu KLDR za účasti zahraničních novinářů zlikvidovala své jadernou střelnici Pchunggje-ri, kde uskutečnila všech šest svých nukleárních zkoušek. Experti ale varují, že tato opatření nejsou nezvratná a že Severní Korea může testy snadno obnovit.