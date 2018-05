Novinky

„Vyšplhali jsme do hor a pozorovali detonaci. Odpočítávali - tři, dva jedna. Byla to obrovská exploze, mohli jsme ji cítit. Dolétl na nás prach a cítili jsme teplo. Bylo to extrémně hlučné. Pozorovací věž (v komplexu) to rozmetalo napadrť,“ popsal reportér Sky News Tom Cheshire, který historickou událost na základě pozvání Severokorejců sledoval přímo na místě.

Výbuchy tunely jaderné testovací lokality otřásaly několik hodin. Exploze se zaměřily na tři tunely vedoucí do podzemního testovacího zařízení a na řadu pozorovacích věží v jejich okolí, uvedla AP. Vstupy se při explozích zhroutily, čímž byly tunely zablokovány.

Zničení střediska mohli přihlížet novináři z Číny, Británie, Ruska, Spojených států a Jižní Koreje. KLDR se ale dočkala kritiky za to, že k demolici nepřizvala mezinárodní inspektory.

Záběr na střelnici ze začátku letošního května

FOTO: ČTK/AP

Dojednání osobní schůzky mezi Trumpem a Kim Čong-unem bylo po měsících eskalace napětí na Korejském poloostrově považováno za průlom a obrovský diplomatický úspěch. [celá zpráva]

Z diktátora beránek?



Dalším vstřícným krokem KLDR bylo propuštění tří vězněných Američanů. Termín schůzky Trump oznámil na Twitteru právě poté, co se s nimi z KLDR vrátil ministr zahraničí USA Mike Pompeo. Ten v Pchjongjangu dojednával i podrobnosti schůzky.

Kim Čong-un na snímku z května 2018

FOTO: ČTK/AP

Za důkaz zmírnění napětí byla považována už návštěva Kimovy sestry na zimní olympiádě, kterou pořádali Jihokorejci. [celá zpráva]