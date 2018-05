Novinky

„Nemusí to vyjít 12. června,“ uvedl americký prezident. Trump dal najevo, že Severní Korea musí napřed splnit neupřesněné podmínky. „Uvidíme, co se stane. Jsou tu určité podmínky, které chceme, a myslím si, že těchto podmínek dosáhneme. Jestliže ne, schůzka se neuskuteční,“ řekl novinářům. [celá zpráva]

Mun řekl, že rozumí skeptickým pohledům v USA na summit a otázku kompletní denuklearizace KLDR. Oba prezidenti se shodli, že se vstřícný přístup Severní Koreje změnil. Trump zmínil, že se tak stalo poté, co Kim na začátku května podruhé navštívil Čínu a jednal tam s čínským prezidentem Si Ťin-pchingem. [celá zpráva]

O čem spolu v Ta-lienu hovořili, není známo.

Roztrpčení Severokorejců



KLDR vyjádřila minulý týden nespokojenost s vojenským cvičením letectev Jižní Koreje a USA s názvem Max Thunder, přestože předtím uvedla, že takováto cvičení se konat mohou. Jako důvod uvedla, že se cvičení účastní osm amerických bojových letadle páté generace F-22 Raptor, které mají vlastnosti „stealth”, což znamená, že mohou uniknout radarům.

Kvůli manévrům Pchjongjang minulý týden na poslední chvíli zrušil schůzku na vysoké úrovni mezi představiteli Severní a Jižní Koreje, které se měla účastnit generalita. [celá zpráva]

Pchjongjang dal také najevo roztrpčení na vyjádřením nového amerického bezpečnostního poradce Johna Boltona, že by Severní Korea mohla následovat libyjský model denuklearizace.

Libyjský vůdce Muammar Kaddáfí se po americké invazi do Iráku rozhodl ukončit program vývoje zbraní hromadného ničení, aby se země nestala terčem podobného útoku. V roce 2011 však západní země podpořily vzbouřence, kteří proti Kaddáfímu povstali a nakonec ho zavraždili. [celá zpráva]

Donald Trump v Bílém domě

FOTO: Evan Vucci, ČTK/AP

Trump proto Kima na dálku ujišťoval, že nebude ohrožen: „Zajistím mu bezpečnost. A když se podívá 25 let do budoucnosti, 50 let do budoucnosti a ohlédne se, bude velmi hrdý na to, co udělal pro Severní Koreu a pro svět.“

Při jednání se Trump a Mun zaměřili na strategii, jak dosáhnout úplného, ověřitelného a nezvratného jaderného odzbrojení Severní Koreje. Trump řekl, že upřednostňuje denuklearizaci v jednom kroku, pokud však jsou technické důvody po postupnou likvidaci během krátké doby, bylo by to také dobré.