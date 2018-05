V Severní Koreji je americký ministr zahraničí, měl by se vrátit s vězni

Americký ministr zahraničí Mike Pompeo dorazil ve čtvrtek do Severní Koreje. Předpokládá se, že by se odtamtud měl vrátit se třemi Američany, kteří tam byli vězněni. Také by měl domluvit termín schůzky mezi americkým prezidentem Donaldem Trumpem a severokorejským vůdcem Kim Čong-unem, uvedla kancelář jihokorejského prezidenta.