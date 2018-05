ČTK

Mladá žena je obviněna z pašování drog. U soudního jednání byl přítomen asistent českého honorárního konzula v Láhauru. „Žena se mu zdála být v pořádku. Bohužel se mu ale dnes nepodařilo s ní promluvit," uvedla Valentová.

Obvinění bylo Češce sděleno u předchozího jednání v dubnu. Za pašování drog jsou v Pákistánu obvykle velmi vysoké tresty, výjimkou není ani trest smrti. Ten se ale podle českého ministerstva zahraničí zpravidla neuplatňuje vůči cizincům. Žena už dříve u soudu vinu popřela.

Zájem uzavřít smlouvu o vydávání



Pákistánští celníci ji zadrželi 10. ledna, údajně poté, co prošla přes dvě kontrolní stanoviště protidrogových jednotek cestou na let do Abú Zabí ve Spojených arabských emirátech. Odtud se podle pákistánského tisku chystala pokračovat do Irska. Devět kilogramů drogy našli celníci v ženině kufru.

České ministerstvo spravedlnosti v březnu uvedlo, že Česko chce s Pákistánem uzavřít smlouvu o předávání vězňů. Úřad snahu zdůvodňuje právě případem Češky zadržené pákistánskými úřady v lednu.