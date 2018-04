Novinky

Šéf izraelské vlády na tiskové konferenci argumentoval kopiemi íránských archivů. Dokument, který má mít 55 tisíc stran, má podle něj dokládat, že Írán od uzavření jaderné dohody v roce 2015 lže, když tvrdí, že jaderné zbraně nevyvíjí. Podle Netanjahua to jsou kopie íránských archivů, které se podařilo Izraeli získat.

„Tyto dokumenty jasně dokazují, že Írán hanebně lhal, když tvrdil, že nemá žádný jaderný program,“ řekl Netanjahu.

Uvedl, že se Írán nedrží dohody a že program vývoje jaderných zbraní přesunul na tajné místo.

Dohodu s Íránem uzavřely světové mocnosti (Rusko, Čína, Německo, Británie, Francie, EU a USA) v roce 2015. Bylo to ještě v éře předchozího amerického prezidenta Baracka Obamy, současný prezident Donald Trump dohodu kritizuje a zvažuje, že ji USA navzdory nesouhlasu ostatních signatářů vypoví. Trump by měl rozhodnout do 12. května.

Trumpův bezpečnostní poradce John Bolton v pondělí v rozhovoru s televizí Fox News řekl, že americký prezident promýšlí návrh, s nímž přijel do Bílého domu prezident Macron. Ten navrhl zachovat současnou dohodu jako jeden ze čtyř pilířů budoucího dokumentu. Další pilíře by se měly týkat období po roce 2025, kdy některá ustanovení dosavadní dohody vyprší, a také by se měly týkat balistických raket.