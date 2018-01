Donald Trump ve čtvrtek v telefonickém rozhovoru prohlásil, že Spojené státy nechystají na dobu olympiády žádné vojenské cvičení, uvedl úřad jihokorejského prezidenta Mun Če-ina. Šéf Bílého domu podle agentury Reuters v telefonátu zároveň řekl, že hodlá na olympiádu vyslat vysoce postavenou delegaci včetně členů své rodiny.

Vyjádření Soulu poté doplnil Pentagon. Pravidelné společné cvičení Foal Eagle konané každoročně mezi únorem a dubnem bude odloženo na dobu po zimních hrách „Ministerstvo obrany podporuje rozhodnutí prezidenta a to, co je v nejvyšším zájmu korejsko-amerického spojenectví,” citovala agentura AP mluvčího Pentagonu plukovníka Roba Manninga. Pchjongjang rozsáhlé manévry považuje za ohrožení bezpečnosti KLDR a za nácvik invaze na sever.

Severní Korea zvažuje, že na olympiádu vyšle své reprezentanty.

Americký prezident Donald Trump se ve čtvrtek na Twitteru také pozitivně vyjádřil k možnosti dialogu mezi KLDR a Jižní Koreou. O případných jednáních uvedl, že „rozhovory jsou dobrá věc“. Podle něj návrh rozhovorů a obnovení horké linky mezi Pchjongjangem a Soulem jsou výsledkem jeho tvrdé politiky vůči Severní Koreji. Současně se otřel o takzvané experty, kteří za daného stavu pochybovali o možnosti rozhovorů.

With all of the failed “experts” weighing in, does anybody really believe that talks and dialogue would be going on between North and South Korea right now if I wasn’t firm, strong and willing to commit our total “might” against the North. Fools, but talks are a good thing!