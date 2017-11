Islámský stát sťal patnáct vlastních bojovníků

Organizace Islámský stát na východě Afghánistánu sťala patnáct vlastních bojovníků. Oznámily to úřady provincie Nangarhár. V provinčním hlavním městě Džalálabádu mezitím ve čtvrtek najel sebevražedný útočník Islámského státu (IS) s autem naloženým výbušninami do davu a zabil nejméně osm lidí.