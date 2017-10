Svědci podle afgánské televize TOLO uváděli, že si útok vyžádal mrtvé, ale neupřesnili jejich počet. Nejbližší nemocnice potvrdila, že do ní přivezli dvě mrtvá těla a deset zraněných, uvedla televize TOLO. Ministerstvo veřejného zdraví potvrdilo deset obětí.

Vysoký bezpečnostní představitel sdělil agentuře Reuters, že z místa bylo odvezeno třicet těl, přesný počet obětí však zatím není znám. Stejnou bilanci má i agentura AP.

Policejní mluvčí Abdul Bašír Mudžáhid potvrdil, že došlo k explozi, ale neupřesnil, co ji způsobilo.

Dalších 30 mrtvých a zraněných si podle televize TOLO vyžádal atentát v mešitě v provincii Ghor.

#BREAKING: Reports of an explosion and casualties in the vicinity of a Shia mosque in Afghanistan's capital Kabul pic.twitter.com/Jm9ba58nT8