V šíitské mešitě Imám Zaman v afghánském hlavním městě Kábulu zabil atentátník podle ministerstva vnitra 39 lidí. Tak zní poslední bilance, dříve se uvádělo 30 obětí.

Útok se odehrál kolem šesté večer v době večerních modliteb. „Byla to hrozná scéna,” líčil svědek Ramazán Alí, „každý utíkal pryč.”

Mezi oběťmi jsou podle svědků i ženy a děti, uvedla televize TOLO. Zraněných je 45 a podle ministerstva zdravotnictví jsou mnozí v kritickém stavu.

Další desítky mrtvých a zraněných si podle televize TOLO vyžádal atentát v mešitě v provincii Ghor. Policejní mluvčí Abdul Bašír Mudžáhid potvrdil, že došlo k explozi, ale neupřesnil, co ji způsobilo. Podle nejnovější bilance si útok vyžádal 33 mrtvých. Dalších 45 lidí utrpělo zranění.

Podle prvních zpráv byl terčem útoku byl místní vojenský a politický vůdce strany Džamát Fazal Chán, který při atentátu zahynul. Pak se ovšem objevila i spekulace, že měl být terčem útoku Abdal Ahid, bývalý velitel skupiny místních ozbrojenců. Při útoku bylo zabito sedm členů jeho ochranky, osud Ahida zatím není znám.

#BREAKING: Reports of an explosion and casualties in the vicinity of a Shia mosque in Afghanistan's capital Kabul pic.twitter.com/Jm9ba58nT8