„Právě jsem slyšel severokorejského ministra mluvit v OSN. Jestli bude opakovat myšlenky malého rakeťáka, tak tu moc dlouho nebudou,“ napsal Trump v noci na Twitteru. Z jeho vyjádření nebylo jasné, zda má na mysli oba severokorejské vysoké představitele, nebo rovnou celou KLDR. Té už tento týden hrozil úplným zničením, uvedla agentura Reuters.

Ri v OSN řekl: „Je marnou nadějí doufat v jakoukoli šanci, že by KLDR byla otřesena a změnila postoj kvůli tvrdším sankcím nepřátelských sil.“ Ri dodal, že Trumpovy urážky jsou „nevratnou chybou, která činí nevyhnutelným, že severokorejské rakety by mohly zasáhnout území USA“. Pokud při tom nevinní Američané přijdou o život, bude to vina amerického prezidenta.

Severokorejský ministr zahraničí Ri Jong-ho při projevu v OSN

FOTO: Eduardo Munoz, Reuters

Trumpa označil za krále lhářů a za ”duševně narušeného člověka postiženého megalomanií na sebevražedné misi“, přičemž termín o sebevražedné misi si vypůjčil od Trumpa, který právě takto označil politiku severokorejského vůdce. Podle Ria je „nebezpečnou skutečností, že starý gambler, který využil hrozeb, podvodů a dalších postupů, aby se zmocnil celé země, má jaderné tlačítko“. To je podle něj „dnes ta největší hrozba pro mezinárodní mír a bezpečnost”.

Just heard Foreign Minister of North Korea speak at U.N. If he echoes thoughts of Little Rocket Man, they won't be around much longer!