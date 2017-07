„Čas na jednání vypršel. Na Severní Koreu bylo uvaleno již několik rezolucí Rady bezpečnosti a Pchjongjang je bezstarostně porušuje,“ cituje Haleyovou CNN. Američané se tedy rozhodli jít jinou cestou. V úvahu přichází mimo jiné i vojenské řešení.

Čína proto v přesouvá na hranice s KLDR desítky tisíc vojáků. Bojí se, že k ozbrojenému konfliktu na Korejském poloostrově skutečně dojde. [celá zpráva]

Americká vyslankyně při OSN Nikki Haleyová

FOTO: Profimedia.cz

Severní Korea v pátek vyzkoušela mezikontinentální balistickou střelu, která by zřejmě mohla být schopna zasáhnout některé z amerických velkoměst nebo měst spojenců Spojených států. [celá zpráva]

Zkoušku balistické střely odsoudily kromě USA také Japonsko, Jižní Korea a Čína. Ta je prakticky jediným spojencem KLDR a podle Washingtonu na Kim Čong-una nevyvíjí dostatečný tlak.

Haleyová se proto nechala slyšet, že se „Peking musí rozhodnout, zda konečně učiní rozhodující krok a postaví se Pochjongjangu. Americký prezident Donald Trump Čínu kritizoval už o víkendu.

„Naši bláznivý lídři dovolili, aby Čína s KLDR každoročně obchodovala v hodnotě stovek miliard dolarů a neudělala pro nás, pokud jde o Severní Koreu, vůbec nic. Jen mluvila,“ napsal Trump na Twitteru. Chování Pekingu ho prý velice zklamalo.

I am very disappointed in China. Our foolish past leaders have allowed them to make hundreds of billions of dollars a year in trade, yet...