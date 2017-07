Hopsající problém Volva. Jeho chytrá auta matou klokani

Automobilka Volvo má problém. Její nejnovější řídicí jednotky nemohou do Austrálie. Programátoři švédského výrobce totiž zapomněli systém, který má předejít nárazu, připravit na to, že překážka v dráze auta může hopsat. A to je u protinožců, kde je podle deníku The Guardian příčinou kolize se zvířetem v devíti z deseti případů srážka s klokanem, poněkud potíž.