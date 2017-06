Přestože v darovaném výtisku má být Trumpův vlastnoruční autogram, Bílý dům se nechal slyšet, že s návštěvou bývalé hvězdy NBA v KLDR nemá nic společného.

Podle Rodmanových slov je však prezident Trump určitě rád, že někdejší basketbalová hvězda do Pchjongjangu zamířila. „Jsem si jist, že má radost z toho, že se snažím dosáhnout něčeho, co oba potřebujeme,“ řekl Rodman už dříve novinářům. [celá zpráva]

Mluvil také o tom, že chce zjistit, jestli může dál do Severní Koreje vozit sportovce. „Snažím se otevřít dveře. Mou snahou je zjistit, zda mohu přinést do Severní Koreje sport. To je ta hlavní věc,“ řekl Rodman podle deníku Telegraph.

Rodman tvrdí, že v Severní Koreji provádí „basketbalovou diplomacii“. Naráží tím na aktivity americké a čínské diplomacie ze 70. let minulého století. Jejím prostřednictvím došlo ke zlepšení vztahů mezi Čínou a Spojenými státy. Číňané tehdy nečekaně pozvali americké reprezentační hráče stolního tenisu k přátelskému utkání a při té příležitosti se setkali i politici obou velmocí. Utkání se opakovala.

Rodman do Severní Koreje přicestoval ve stejný den, kdy KLDR propustila vězněného amerického studenta Otto Warmbiera.

Ten si v Severní Koreji odpykával patnáctiletý trest vězení v pracovním táboře za to, že ukradl propagandistický plakát. [celá zpráva]

Otto Fredericka Warmbiera přivádějí k severokorejskému nejvyššímu soudu.

FOTO: Kyodo, Reuters

Pchjongjang ve čtvrtek oznámil, že Warmbiera propustil z humanitárních důvodů, protože muž je v kómatu.

Dennis Rodman gives copy of 'The Art of the Deal' to North Korean official https://t.co/QKyhrMvigp via @RyanGaydos pic.twitter.com/FQYXQyGnm6