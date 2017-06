Více než 280 lidí z malého japonského města Abu s asi 3400 obyvateli po zaznění výstražných sirén běželo do úkrytu do nedalekých školních budov. Cvičení se zúčastnila i zhruba stovka školáků.

Jde o druhé japonské evakuační cvičení od března, kdy Tokio nařídilo místním samosprávám, aby přezkoumaly evakuační plány. Japonská vláda na svých webových stránkách vydala instrukce, co dělat v případě, že zemi zasáhne raketa.

Odhaduje se, že balistická raketa by z KLDR do Japonska dolétla asi za deset minut. Japonské vládě by rovněž trvalo několik minut, než by o odpálení rakety informovala obyvatele.