Nebudeme usilovat o změnu režimu v Severní Koreji, řekl šéf americké diplomacie

Severní Korea by neměla provádět žádnou další jadernou zkoušku ani test balistické rakety. To je jedna z hlavních podmínek USA, aby se zahájily s touto zemí rozhovory, uvedl americký ministr zahraničí Rex Tillerson. KLDR by podle jeho slov měla věřit slibu, že USA nepodniknou žádný nepřátelský čin.