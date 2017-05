„Pokud můžete pozvednout zbraň, je to správné a dobré, pokud ne, možností je mnoho,“ vzkazuje svým souvěrcům Hamza bin Ládin. Muslimy vyzývá k útokům na Židy, Američany, potažmo obyvatele Západu a Rusy.

Útoky by měly být podle syna někdejšího nejhledanějšího teroristy světa prováděny ve stylu takzvaných osamělých vlků, a to co možná nejjednodušším způsobem. Patrně tím měl na mysli například najíždění autem do davu lidí tak, jak to v poslední době dělají přívrženci Islámského státu.

Podle organizace SITE může rozšíření nahrávky znamenat, že se Al-Káida prostě snaží těžit z popularity bin Ládinových příbuzných. Může to ale znamenat i to, že se mladý bin Ládin chce sám stát lídrem.

„Snaží se napodobovat svého otce. Jeho tón. Také se snaží napodobit poselství, které pronášel jeho otec, a používá přitom stejné pojmy,“ řekl CNN bývalý agent FBI Ali Soufan, jenž se činností Al-Káidy zabýval.

Hamza bin Ládin, kterému je podle dostupných informací 27 nebo 28 let, podle Soufana dospěl do bodu, kdy je připraven postavit se do čela Al-Káidy a pravděpodobně se taky pokusit sjednotit džihádisty z celého světa. Na propagandistických videích se ostatně objevoval už jako malý. Nyní by se ale mohl stát jejich ústřední postavou.

Chýlí se ke sňatku teroristů z rozumu?



Podle iráckého viceprezidenta Ajáda Alávího není spojenectví Islámského státu a Al-Káidy nereálné. Znesvářené skupiny spolu podle Alávího jednají. „Probíhá diskuze a jednání mezi zástupci lídra Islámského státu Abú Bakra al-Bagdádího a vůdce Al-Káidy Ajmána Zavahrího,“ řekl irácký viceprezident agentuře Reuters.

V době, kdy takzvaný Islámský stát ztrácí stále další a další území, by mohlo být uzavření spojenectví s Al-Káidou logickým krokem.