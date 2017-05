„Systém THAAD je nyní provozuschopný. Dokáže zachytit severokorejské rakety a chrání tak Korejskou republiku,“ informoval mluvčí americké armády v Jižní Koreji. Nejmenovaný představitel ministerstva obrany ale v rozhovoru pro agenturu AFP upřesnil, že THAAD je pouze v základním režimu a plnou ochranu Jihokorejcům poskytne až v řádu měsíců.

Rozmisťování protiraketového deštníku v Jižní Koreji kromě KLDR kritizovala také Čína, podle níž vede k dalšímu prohlubování krize na Korejském poloostrově.

Protesty proti instalaci raketového štítu THAAD.

FOTO: Kim Jun-bum, ČTK/AP

Napětí vzrostlo poté, co režim Kim Čong-una v rozporu s rezolucí Rady bezpečnosti Spojených národů provedl několik zkoušek balistických střel a pohrozil Spojeným státům útokem. Washington v reakci na to vyslal do oblasti letadlovou loď, jadernou ponorku a další techniku. Jednu z amerických lodí navíc doprovázejí Japonci.

Proti instalování systému THAAD protestovali i někteří Jihokorejci, podle nichž jde o cíl, který může v konečném důsledku ohrozit civilisty bydlící poblíž.