„Zadrželi mě a zamkli na třináct hodin jen proto, že jsem ze Saúdské Arábie. Pokud přijde moje rodina, zabijí mě. Pokud se vrátím do Saúdské Arábie, zemřu. Prosím, pomozte mi. Filipínská vláda a Saúdové porušují lidská a mezinárodní práva. Drží mě tu jako kriminálníka. Nemůžu nic dělat, nemohu ven,“ říká na videu žena, která tvrdí, že je Dina Alí Laslúmová ze Saúdské Arábie. Video se začalo lavinovitě šířit po internetu.

These are my tickets, Proving that I'm a real person and that i had traveled to Manila. pic.twitter.com/DSTcyepQFh — Dina Ali - دينا علي (@DinaAli93) April 11, 2017

Na případ upozornil server The Australian, podle něhož žena žila v Kuvajtu, kde se jí podařilo získat turistické vízum do Austrálie. Vízum má The Australian k dispozici a jeho vydání potvrdila i australská ambasáda v Rijádu.

Kanadská turistka Megan Khanová chtěla ženě pomoci a mluvila s ní. „Řekla mi, že je učitelka, že ji donutili, aby se stala učitelkou, jinak by prý byla otrokyní. Že jí nedovolí opustit dům bez mužského doprovodu,“ řekla Khanová novinářům po přistání na Bali.

Please Help Me, If anything happen to me it's on #Saudi government.

This video before my family came.#SaveDinaAli pic.twitter.com/7jzALMpP4H — Dina Ali - دينا علي (@DinaAli93) April 10, 2017

V pondělí odpoledne si pro Laslúmovou podle Khanové přišli dva muži a jedna žena. Šlo údajně o její strýce a zaměstnankyni kuvajtské ambasády. „Její tvář se protáhla a vykřikla ‚Jsou tady, Megan!‘. Hned jak je spatřila, začaly se jí do očí řinout slzy,“ vzpomíná kanadská cestující.

Napoprvé se ještě Laslúmová ubránila. Kladla fyzický odpor a křičela. Přitáhla tak pozornost kolemjdoucích. Napodruhé už ji ale únosci podle listu The Australian svázali a zalepili jí i ústa lepicí páskou, aby nemohla křičet o pomoc. V úterý večer ji zavlekli do letadla směřujícího do Rijádu. Její další osud není znám, ale je pravděpodobné, že ji čeká kruté potrestání.

Ženám v Saúdské Arábii není povoleno cestovat bez mužského doprovodu a saúdskoarabské ambasády jsou známé tím, že ženy na útěku pomáhají vystopovat a vrátit do země, poznamenal The Australian.