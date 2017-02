Toxikologické testy prokázaly přítomnost látky VX v Kimových očích a na obličeji, potvrdil malajsijský policejní ředitel Chalíd abú Bakar.

Dodal, že další rozbory budou teprve provedeny a úřady prověřují, jak se takto nebezpečná chemikálie mohla do Malajsie dostat. Poznamenal však: „Pokud to bylo malé menší, pak by to pro nás bylo obtížné ji detekovat.“

Co je VX Prudce jedovatá, čirá nebo mírně nažloutlá látka. Je bez chuti a bez zápachu. Do těla pronikne skrze kůži a k usmrcení stačí pouhý miligram. Nejprve způsobuje nevolnost, načež ochromí dýchání. Usmrcuje do několika minut. Použití VX zapovídá mezinárodní Úmluva o chemických zbraních z roku 1993.

Malajsie sice z vraždy neobvinila severokorejský stát, ale tvrdí, že za ní jasně stáli Severokorejci, přičemž pátrá po čtyřech občanech KLDR, kteří v době činu ze země odjeli. Jeden z nich je vysoce postavený zástupce velvyslanectví Severní Koreje a další pracovník severokorejských aerolinií Air Koryo.

Starší a nevlastní bratr vládce Severní Koreje Kim Čong-nam zemřel poté, co k němu na mezinárodním letišti přistoupila zezadu žena a krátce mu zakryla dlaněmi oči. Žena, v jejíž blízkosti se pohybovala ještě jedna Severokorejka, pak spěchala na toaletu, kde si umyla ruce. To podle vyšetřovatelů jasně svědčí o tom, že věděla, že v nich měla jed.

Útočnice tvrdí, že se účastnila televizního pořadu se skrytou kamerou.

FOTO: Malay Mail, Reuters

Tělo zavražděného zatím nebylo formálně identifikováno, protože se nepřihlásil nikdo z rodiny. Severní Korea přitom odmítla malajsijskou žádost o zaslání vzorků DNA příbuzného a ohradila se proti pitvě. Namísto toho žádá okamžité vydání těla do Pchjongjangu.

Kim Čong-un (vlevo) a jeho zavražděný bratr Kim Čong-nam (vpravo).

FOTO: Wong Maye-E, ČTK/AP