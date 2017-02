KLDR si troufá navážet se do Číny. Označila ji za loutku USA

Severní Korea se ve čtvrtek nezvykle ostře pustila do svého nejbližšího spojence Číny kvůli tomu, že Peking odsoudil poslední raketový test KLDR a rozhodl se přestat do konce roku odebírat severokorejské uhlí. Severokorejská tisková agentura KCNA napsala, že Čína tancuje podle amerických not.