„Hlavní odpovědnost za jeho smrt leží na vládě Malajsie, neboť občan KLDR zemřel v její zemi,” uvádí se v prohlášení právního výboru severokorejského parlamentu zveřejněném agenturou. Výbor odmítl, že by za smrt mohla Severní Korea.

Malajsijské úřady podle Pchjongjangu provádějí vyšetřování plné „pochybností a sporných bodů”. Výbor také odsoudil, že Malajsie provedla pitvu těla člověka s diplomatickým pasem: „To prokazuje, že Malajsie chce politizovat předání těla, přičemž vážně porušuje mezinárodní právo a morálku.“

KLDR dosud neuznala, že mrtvým byl skutečně Kimův bratr Kim Čong-nam, mluví o něm jako o Kim Čcholovi, což bylo jméno v pase mrtvého, a odmítá vlastní podíl na jeho smrti, o kterém jsou přesvědčeny jihokorejské tajné služby.

Diplomatická přestřelka

Na vyšetřování si už v pondělí stěžoval severokorejský velvyslanec. Vadilo mu, že ani po týdnu nebyla zveřejněna příčina smrti. [celá zpráva] Nyní KLDR tvrdí, že Malajsie původně oznámila, že muž podlehl infarktu. Ten ale už pitva vyloučila.

Malajsijští policisté před vjezdem do nemocnice, kde je márnice s tělem Kim Čong-nama

FOTO: Athit Perawongmetha, Reuters

Bratr severokorejského vůdce Kim Čong-nam zemřel 13. února poté, co mu dvě ženy na letišti v Kuala Lumpuru vstříkly do obličeje neznámou látku. Kim tam, čekal na letadlo do Macaa, kde dlouhodobě žil. [celá zpráva]

Přestřelka mezi KLDR a Malajsií sílila. Malajsie odvolala svého velvyslance z Pchjongjangu a uvedla, že KLDR nevyhověla žádosti o poskytnutí DNA příbuzných a že rodina nepožádala o vydání těla.

Pokus ukrást tělo



Ve středu malajsijská policie oznámila, že se někdo pokusil vloupat do márnice. Kvůli tomu chtěla vyslechnout tajemníka severokorejského velvyslanectví a také zástupce severokorejské letecké společnosti Air Koryo. [celá zpráva]

V Malajsii už zadrželi dvě ženy, které zřejmě útok podnikly, malajského přítele jedné z nich a také dva Severokorejce. Velvyslanectví KLDR v Kuala Lumpuru vyzvalo k jejich okamžitému propuštění. Celkem má malajsijská policie na seznamu podezřelých osm Severokorejců.

KLDR proto obvinila Malajsii, že jedná v souladu s Jižní Koreou. „Mnohem vážnější je, že protiprávní činy malajsijské strany jsou načasovány tak, aby probíhaly v době konspirační kampaně spuštěné jihokorejskými úřady proti KLDR.“ Jižní Korea je přesvědčena, že za smrtí Kim Čong-nama stála KLDR.