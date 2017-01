Haftar, který neuznává vládu v Tripolisu podporovanou Západem, byl podle listu The Daily Mail minulou středu na palubě ruské letadlové lodě Admirál Kuzněcov, která se pohybuje ve Středozemním moři. Plavidlo bylo zapojeno do bojů v Sýrii a nyní je na cestě zpět do Ruska.

Velitelé libyjského generála provedli po lodi a v jídelně instalovali video, které umožnilo dálkový rozhovor s ruským ministrem obrany Sergejem Šojguem. „Hovořili o naléhavých otázkách boje proti mezinárodním teroristickým skupinám na Blízkém východě,“ oznámila ruská agentura RIA Novosti.

Pád Kaddáfího podle The Times znamenal pro Rusko tvrdou ránu, protože o rok dříve s ním Moskva podepsala dohodu o možnosti postavit námořní základnu ve východolibyjském přístavu Benghází. Analytik britského institutu RUSI Jonathan Eyal je přesvědčen, že současný libyjský chaos dává Putinovi příležitost ukázat, jak nezastupitelná je role Moskvy v nepřehledných konfliktech a mocenských bojích.

„Putinovi jde o to, aby smazal své libyjské ponížení. V Sýrii začal obnovovat představu, že Rusko je velmoc, kterou nelze ignorovat při řešení žádné světové krize. Horečně pracuje na tom, aby byl nenahraditelný. Pokouší se dohodnout ve věci Libye i dalších zemí s Donaldem Trumpem,“ tvrdí analytik.

Haftar žádal konec zbrojního embarga

Haftar který kontroluje část libyjské armády, drží části východní Libye a útočí na skupiny napojené na Al-Káida a Islámský stát. Nedávno přiznal, že lobboval u Putina za pomoc při zrušení embarga OSN na dovoz zbraní do Libye. Byla to Haftarova druhá návštěva Moskvy za půl roku.

„Řekli nám, že zbraně dostaneme, až skončí embargo, a Putin se v tomto směru hodně snaží,“ řekl Haftar italskému deníku Corriere della Sera.

Během návštěvy ruského ministerstva zahraničí se Haftar rozhodl pro symbolické gesto a nasadil si na hlavu ruskou beranici. „Nepřicházím s prosíkem, ale s ruskou čepicí na hlavě,“ řekl.

Jenomže Haftarovi stojí v cestě k moci konkurenční kmenoví náčelníci. Mimo jiné jim vadí jeho výroky o tom, že on jediný dokáže zastavit IS. A pravdou je, že největší ránu zasadila detašované enklávě „chalífátu“ v Syrtě nahodilá koalice bojovníků z Misuráty, která džihádisty z Kaddáfího rodiště vyhnala.