ON-LINE: Německu aktuálně hrozí epidemie koronaviru

19:22 - Fakultní nemocnice Brno oznámila, že má pacienta s podezřením na koronavirus. Má příznaky a byl v Itálii, řekl mluvčí nemocnice Pavel Žára. Výsledky jeho testů by mohly být ve čtvrtek.

19:17 - Finsko potvrdilo druhý případ nákazy koronavirem. Nově infikovaná je pracující žena, která se vrátila do Helsinek z Milána.

18:33 - Praha v případě mimořádných opatření zvažuje zavedení opatření, při němž by byl omezen prodej množství některých potravin na osobu. Chce tím předejít panice a vyprázdněným regálům. Primátorův náměstek Petr Hlubuček (STAN) o opatření podle serveru Aktuálně.cz už jednal s prezidentem Svazu obchodu a cestovního ruchu Tomášem Prouzou. Obchody by se takovému opatření zřejmě nebránily.

17:43 - V Česku bylo dosud na koronavirus testováno 112 lidí, u nikoho se nákaza nepotvrdila. Dalších dvanáct lidí se testuje. Uvedl to premiér AndrejBabiš.

16:02 - Pracovníci, kteří by skončili kvůli ochraně před šířením koronaviru v karanténě, mají nárok na náhradu výdělku. V prvních dvou týdnech izolace jim ji vyplácí zaměstnavatel. Lidé by měli dostat 60 procent základu své průměrné mzdy či platu.

15:30 - V Jihočeském kraji přibývá lidí, kteří se nedávno vrátili z oblastí zasažených koronavirem a měli by preventivně zůstat v domácí karanténě. Podle informací Práva je jich přes dvacet. Nákaza se zatím u nikoho nepotvrdila.

15:00 - Šíření nového typu koronaviru v Evropě i ve světě není důvodem k panice, shodly se Světová zdravotnická organizace (WHO) a evropské úřady. „ Opravdu není žádný důvod k panice,“ uvedl šéf WHO v Evropě Hans Kluge. Úmrtnost na onemocnění Covid-19, které virus způsobuje, je zhruba dvouprocentní a v Číně, která eviduje 96,5 procenta všech světových případů, je jednoprocentní, sdělil Kluge. „Čtyři z pěti pacientů mají jenom mírné příznaky a uzdraví se,“ připomněl.

13:24 - České dráhy začaly kvůli šíření nového koronaviru přijímat bezplatná storna jízdenek do Itálie. Cestující je mohou uplatnit na mezinárodních pokladnách dopravce. Společnost to oznámila na Twitteru. Dráhy přímé linky do Itálie neprovozují, storna jsou však možná u jízdenek s přestupem v Rakousku nebo Německu. Samotné vlakové linky zatím omezovány nejsou.