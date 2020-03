ON-LINE: Jižní Korea vyhlásila koronaviru válku

7:58 - Japonsko oznámilo první případ nemoci Covid-19 na ostrově Kjúšú. Pacientka má přes třicet let.

7:58 - Nový Jižní Wales v Austrálii oznámil, že počet nakažených stoupl na třináct. Je mezi nimi 39letá žena, které přiletěla z Íránu, 53letý muže který se vrátil do Sydney ze Singapuru a asi šedesátiletá žena, které se právě vrátila z Japonska.

7:56 - Správkyně Hongkongu Carrie Lamová oznámila, že pošle do čínského Wu-chanu čtyři letadla, která evakuují 533 lidí pocházejících z Hongkongu. Po návratu do Hongkongu budou lidé ve 14denní karanténě, zdůraznila Lamová. O návrat do Hongkongu požádalo místní vládu 3800 lidí pobývajících v provincii Chu-pej.