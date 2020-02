Nepodávejte si ruce, radí experti

„Člověk by měl myslet na to, že nestačí jen vběhnout k umyvadlu, pustit proud vody, postříkat si špičky prstů a utíkat zase pryč. Jsou na to návody, kde se ukazuje, že nejefektivnější je minimálně dvacetivteřinové mytí rukou, kdy by člověk měl ruce mýt od špiček prstů až pod zápěstí,“ doporučuje Mucha s tím, že hlavní je, aby lidé k umyvadlu vůbec došli.

Ilustrační foto Foto: Profimedia.cz

Nejlépe je podle něj používat dezinfekční mýdlo. Pokud ho nemáte, stačí i běžné, v nejhorším případě je i proud vody lepší než si ruce nemýt vůbec.

Virolog Rastislav Maďar vysvětluje, že pokud používáme k mytí alkoholový gel, měli bychom ho nanést na dlaň i hřbet ruky a dezinfekce by měla působit přibližně 20 až 30 sekund. Množství gelu také musí být dostatečné, aby se ruce navlhčily. Gel bychom měli nanést znovu poté, co přijdeme do styku s předmětem na veřejnosti, který by mohl být kontaminovaný.

Důkladně si myjte ruce

Podle návodu ministerstva zdravotnictví lze proces mytí rukou rozdělit do jedenácti bodů, které dohromady zaberou maximálně minutu. Nejprve je nutné si před nanesením dostatečného množství mýdla ruce navlhčit. Následující postup je takový: třít dlaně o sebe, poté pravou dlaní třít se zaklesnutými prsty hřbet levé ruky a naopak. Dále je nutné pořádně se zaměřit na umytí prostoru mezi prsty. Nesmějí se opomenout ani hřbety rukou a klouby prstů.

Jednou z posledních fází je tření namydleného palce o dlaň ruky, tak aby se případné nečistoty z celého palce dostatečně setřely. Pak následuje už jen důkladné opláchnutí a osušení. K osušení je nejlepší využít jednorázové ručníky.

„Při odchodu z toalety je pak třeba myslet na to, že když vezmete za kliku, můžete ruce zase infikovat,“ upozorňuje Mucha.

Roušek se nedotýkejte

I používání ústních roušek je efektivní pouze v kombinaci s častým mytím rukou mýdlem a vodou nebo dezinfekčními prostředky na bázi alkoholu. „Ústní roušku nenoste, pokud kašlete nebo kýcháte,“ upozorňuje Jan Kynčl ze Státního zdravotního ústavu v Praze.

Lidé by se roušky neměli dotýkat. Pokud tak učiní, je třeba si opět očistit ruce dezinfekcí nebo je umýt. „Jakmile je ústní rouška vlhká, vyměňte ji za novou, roušky určené na jedno použití znovu nepoužívejte. Roušku pak vhoďte do uzavřeného koše a opět si pořádně umyjte ruce,“ zdůraznil Kynčl.