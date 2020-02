Na oblíbená střediska Čechů v Itálii koronavirus zatím neudeřil

Aktuální doporučení pro cesty do Itálie lze sledovat na stránkách českého Ministerstva zahraničních věcí, které občanům doporučuje necestovat pouze do regionů Lombardie a Benátsko, a to do doby vyřešení sanitární situace. Lidem, kteří se z těchto oblastí vracejí, je doporučeno po dobu minimálně 14 dní sledovat svůj zdravotní stav.