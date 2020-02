Lidé v karanténě mají nárok na náhradu výdělku od zaměstnavatele

Člověk, který pobírá minimální mzdu 14 600 korun hrubého, by měl dostat za dva týdny karantény podle kalkulačky ministerstva práce zhruba 3800 korun. Pracovník, který vydělává kolem 25 tisíc korun, by měl mít náhradu asi 6500 korun.

Pracovník s příjmem zhruba 35 tisíc korun, by dostal asi 9000 korun. U padesátitisícového výdělku by částka činila asi 11 500 korun.

Pracovníci v karanténě musí dodržovat stanovená pravidla. Musí být na daném místě, například doma. Firmy to mohou zkontrolovat. Pokud by lidé ustanovení karantény porušili, nemuseli by peníze od zaměstnavatele dostat. Kdyby karanténa trvala déle než dva týdny, měli by pak pracovníci s nemocenským pojištěním dostávat nemocenskou.