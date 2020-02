Jsme zavření na pokoji, řekl český turista v karanténě v hotelu na Tenerife

„Jsme zavření na pokoji a čekáme, co bude. Je to šílený pocit nevědět, jestli se nakazíme, nebo ne. Navíc jsme tu s malou dcerkou,” popsal ČTK situaci v hotelu H10 Costa Adeje Palace turista Michal, který si nepřál uvádět své příjmení. „Přitom jsme přijeli teprve včera,” dodal.

Čtyřhvězdičkový hotel H10 Costa Adeje Palace je oblíbený u britských turistů. Sedmadvacetiletá turistka Hannah Greenová z anglického hrabství Hertfordshire řekla médiím, že od neděle, kdy do hotelu s přítelem a ročním synem přijeli, je to už podruhé, co jim nařídili zůstat v hotelu. Poprvé to bylo kvůli písečné bouři ze Sahary.