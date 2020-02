ON-LINE: Vídeň hlásí prvního nakaženého

11:30 - Vídeň má prvního infikovaného novým typem koronaviru, napsal deník Krone. Je to 72letý muž a momentálně se nachází v karanténě v nemocnici Rudolfstiftung. V jakém je stavu, zatím není známo. Úřady se nyní snaží zjistit, kde se muž nakazil a s kým od té doby přišel do styku.

"Epidemie koronaviru vyvolala znepokojivou vlnou předsudků vůči lidem s kořeny v Číně nebo východní Asii. Vyzývám členské státy (OSN), aby udělaly vše, co je jejich v silách, pro potírání této i jiných forem diskriminace," vyzvala Bacheletová.

11:14 - Další dva nakažené hlásí také Británie. Dva lidé se nakazili v zahraničí, nedávno se vrátili do země z Itálie a Tenerife. Oba pacienti byli umístěni do karantén v nemocnicích v Londýně a v Liverpoolu.

10:26 - Guvernér severoitalské Lombardie Attilio Fontana oznámil, že bude příštích 14 dní v karanténě. Pro dobrovolnou izolaci se rozhodl poté, co jedna jeho spolupracovnice měla pozitivní test na onemocnění COVID-19 způsobované novým typem koronaviru.

8:58 - Fakultní nemocnice Brno má dalšího pacienta s podezřením na koronavirus, řekl ČTK mluvčí nemocnice Pavel Žára. Nemocnice pošle odběry do Prahy a bude čekat na výsledky. Pacient přišel podle Žáry ve středu do styku s dalším člověkem, u kterého už výsledky testů koronavirus vyloučily.

8:41 - Saúdská Arábie kvůli epidemii koronaviru dočasně zakázala vstup do země zahraničním poutníkům mířícím do dvou nejposvátnějších měst islámu Mekky a Mediny. Informovalo o tom dnes podle agentury AP ministerstvo zahraničí. Do monarchie se nedostanou ani lidé ze států, kde mají větší počet nakažených.