Bezplatné storno zájezdu jen do nakažené oblasti

„Pokud úřady doporučí nejezdit do nějaké oblasti či země, tak pro toho spotřebitele je to samozřejmě opora a může se u cestovní kanceláře na to odvolávat. Pokud by se případné doporučení dotklo i lyžařských oblastí, bylo by to pro spotřebitele fajn, ale zatím to tak daleko nedospělo.