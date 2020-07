Zřejmě poslední dozorce z nacistického lágru vyslechl verdikt. Obětem se omluvil

Žalobce namítal, že to na věci nic nemění. Upozornil, že Bruno D. s vězni přišel do styku, když se pohybovali za oplocením tábora, hlídal je, aby neuprchli a musel si být moc dobře vědom toho, co se v lágru děje. Přesto přidělené úkoly poslušně plnil. „Obžalovaný vlastně předvedl přesnou definici trestného činu napomáhání k vraždě,“ řekl před soudem německý prokurátor Lars Mahnke a obrátil se k obžalovanému: „Pokud jste součástí vražedné mašinerie, nestačí odvrátit zrak,“ uzavřel.